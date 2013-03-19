В Киеве на взятке погорел чиновник Киевкинофильма
21:06, 19 марта 2013Общество
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Под процессуальным руководством прокуратуры Киева работники столичной милиции задержали должностное лицо одного из филиалов коммунального предприятия «Киевкинофильм», который вымогал и получил 30 тыс. грн взятки.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.
Как выяснилось, чиновник вымогал и получил от предпринимателя деньги за заключение договора и использование помещения Киевкинофильма на Березняках.
Столичной милицией в отношении взяточника открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины «Получение взятки» и начато досудебное расследование.
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