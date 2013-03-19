В Киеве на взятке погорел чиновник Киевкинофильма

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Как выяснилось, чиновник вымогал и получил от предпринимателя деньги за заключение договора и использование помещения Киевкинофильма на Березняках.

Столичной милицией в отношении взяточника открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины «Получение взятки» и начато досудебное расследование.