Родные жертв катастрофы российского Ту-154 откажутся от претензий к Украине

Родные погибших в крушении российского самолета Ту-154, который в октябре 2001 года по ошибке был сбит зенитной ракетой сил ПВО Украины, намерены отказаться от материальных претензий к Украине.

Как сообщает РИА «Новости», по словам руководителя Фонда помощи семьям погибших пассажиров Бориса КАЛИНОВСКОГО, "если в ходе суда будут подняты вопросы о материальных претензиях, мы готовы снять их. У нас один вопрос - кто виноват и кто понесет ответственность за трагедию".

Как сказал Б.КАЛИНОВСКИЙ, 28 исков от родственников погибших пассажиров из числа граждан России в киевский суд были поданы еще пять лет назад. В исках родственники высказывали требования о выплатах компенсаций и о привлечении к ответственности лиц, причастных к крушению самолета.

По словам Б.КАЛИНОВСКОГО, в адрес двух семей, проживающих в Новосибирске и Казахстане, чьи родственники погибли в этой авиакатастрофе, пришло уведомление из Печерского районного суда Киева о том, что на 22 ноября назначено рассмотрение их гражданских исков.

Руководитель Фонда помощи семьям погибших пассажиров также отметил, что в 2005 году между Москвой и Киевом был заключен межправительственный договор, в рамках которого Украина выплатила российским гражданам более 7,8 млн. долларов, и, таким образом, родственники получили компенсации.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета установила, что во время полета на высоте 11 тысяч метров лайнер сбила зенитная ракета С-200, запущенная в ходе учений в Крыму силами ПВО Украины. Самолет упал в Черное море и затонул.

"С момента авиакатастрофы прошло шесть лет, но до сих пор никто фактически не понес наказания", - сказал руководитель Фонда помощи семьям погибших пассажиров, отметив, что родственники жертв не удовлетворены ходом расследования уголовного дела, которое ведет Генпрокуратура Украины. "Мы ждем решения украинской Генпрокуратуры, кому будут предъявлены обвинения", - сказал Б.КАЛИНОВСКИЙ.

Самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс «Тель-Авив – Новосибирск», потерпел авиакатастрофу в октябре 2001 года. Погибли все находившиеся на его борту 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Большая часть пассажиров были гражданами России и Израиля.