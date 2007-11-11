В Крыму бушует ураган: сотни поваленных деревьев, сорванные крыши

В Крыму сегодня сложились крайне неблагоприятные погодные условия: на полуострове сильнейший ветер и дождь, шторм на море - 6-7 баллов.

Как передает корреспондент УНИАН, на полуострове – сотни поваленных деревьев, сломано множество биг-бордов, со многих строений сорваны крыши.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Крыму, затруднено движение транспорта в Симферополе и на Ангарском перевале. Так, по словам помощника начальника крымского Главка МЧС Владимира ИВАНОВА, в Симферополе на троллейбус упал тополь, в результате чего было блокировано движение троллейбусного транспорта. Кроме того, повреждена контактная сеть. Помимо этого, движение троллейбусов было затруднено в районе Ангарского перевала и оно пока не восстановлено.

"Пик активности ветра придется на 12 часов дня", - отметил В.ИВАНОВ.

МЧС пока не располагает данными о пострадавших или погибших в результате непогоды.

В.ИВАНОВ также отметил, что все службы – «Крымэнерго», РЭС, службы газа, крымское управление МЧС и другие - переведены на усиленный режим работы.

По оперативным данным, которыми располагает корреспондент УНИАН, в ряде районов Евпатории сегодня с утра и по настоящий момент нет света, воды и тепла. Нет света и в некоторых других районах автономии.

Как сообщал УНИАН, на 10-11 ноября в Крыму объявлено штормовое предупреждение.