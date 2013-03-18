В горсовете подсчитали, что снегопад во Львове не прекращался 30 часов

В результате средняя высота снежного покрова в городе составляла до 30 см снега.

Об этом сообщил УНИАН и.о. директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Владимир Олийнык.

„Снегопад во Львове продолжался почти 30 часов. В результате насыпано до 30 см снега. По предварительным оценкам, если взять площадь города, а это 15 тыс. га, то выпало около 45 млн. м кубических снега. Если взять наши дороги, а их 1300 в городе, протяженностью 580 км и площадью 6,3 млн. кв. м, то на дорогах где-то около 2 млн. куб. м снега. Посчитали, что на одного дворника припадает убрать 1000 кубических метров снега”, - сказал В.Олийнык.