Ющенко хочет через 10 дней получить данные о разворовывании кварцевого песка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность состоянием дел с разворовыванием кварцевого песка в Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время рабочей поездки в Херсонскую область.

В.ЮЩЕНКО поручил прокурору Херсонской области и начальнику областного управления МВД доложить ему в 10-дневной срок о результатах работы по прекращению разворовывания кварцевого песка в Цюрупинском районе.

Он подчеркнул персональную ответственность названных должностных лиц в решения этого вопроса.

Месторождение кварцевого песка в Цюрупинском районе является одним из самых больших в Украине. Его запасы оцениваются в более чем 2 млн. тонн песка.

«Следует спросить с указанных руководителей, а также начальника областного лесхоза, почему этот процесс (разворовывание песка – УНИАН) еще продолжается, почему кто-то делает бизнес, а затем горят леса», - отметил В.ЮЩЕНКО.