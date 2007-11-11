В Прикарпатье издали сборник диалектизмов «Чільце»

В Прикарпатье вышло в печати первое с времен Ивана Франко издания слов-диалектизмов «Чільце» («чільце” означает отборную рожь – УНИАН) фольклориста и этнографа Михаила БУДЖАКА.

В книгу вошли также поговорки, пословицы, сравнения. По словам автора, такая книга не издавалась со времен Ивана Франко, когда Каменяр издал «Галицько-руські народні приповідки».

В «Чільці» вмещены те народные афоризмы, которые автор записывал на протяжении 70-90-х гг. прошлого столетия и которые составлены по традиционному историко-тематическому принципу.

Книга состоит из девяти тематических разделов, в которые вошли лучшие образцы паремий, не печатавшиеся в традиционных альманахах, отдельных книгах, а также новые поговорки, пословицы. Отдельно в книге вмещен словарь диалектных малопонятных слов.

Слова-диалекты поданы так, как они употребляются в том или другом регионе с сохранением лингвостилистических особенностей. Первоисточником для книги были рядовые украинцы.