Афериста из ”Элиты-центр” в Украину притащат нардепы?

Экс-руководитель Национального бюро Интерпола в Украине, депутат Верховной Рады VI созыва от блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Кирилл КУЛИКОВ заявляет, что в парламенте планируется образовать межфракционную группу по контролю экстрадиции организатора аферы “Элита-Центр” Александра ВОЛКОНСКОГО из Швейцарии в Украину.

Об этом К.КУЛИКОВ заявил 9 ноября в эфире “5 канала”.

“Я, как народный депутат Украины, вместе с другим депутатом из нашего блока господином ОМЕЛЬЧЕНКО сейчас подготовили документы для того, чтобы создать в новом парламенте межфракционную группу, которая будет контролировать этот процесс выдачи ВОЛКОНСКОГО Украине и, во-вторых, помогать Генеральной прокуратуре по линии межпарламентских связей”. – сказал К.КУЛИКОВ.

По его мнению, процесс возвращения АО.ВОЛКОНСКОГО в Украину может продолжаться не один год, однако все зависит от Генеральной прокуратуры. “Для меня это лично вызов, потому что я обещал людям”, - добавил экс-руководитель бюро Интерпола в Украине.

В то же время начальник отдела экстрадиции международно-правого управления Генпрокуратуры Александр КОВАЛЕНКО считает, что в процессе могут возникнуть определенные обстоятельства, которые могут навредить этому процессу. “Эти обстоятельства предусмотрены самой Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей. Например, я упоминал ранее это наличие статуса беженца, который могут ему предоставить в Швейцарии, но это лишь гипотетически”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО 8 ноября заявил, что украинская сторона пока еще не получила подтверждение, что один из организаторов строительной аферы "Элита-Центр” Александр ВОЛКОНСКИЙ просит политическое убежище в Швейцарии.

Швейцарские правоохранительные органы задержали А.ВОЛКОНСКОГО 1975 г.р. (настоящее имя - ШАХОВ Александр, 1971 г.р, уроженец г. Кемерово, Россия) в конце октября 2007 года при прохождении паспортного контроля во время прибытия в аэропорт г. Женевы с поддельным израильским паспортом.

Генпрокуратурой Украины были подготовлены необходимые экстрадиционные документы на А.ВОЛКОНСКОГО и 25 октября 2007 года направлены в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации.

30 октября 2007 года указанные документы получены и начат процесс экстрадиции А.ШАХОВА в Украину.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в сооружении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебным следствием установлены факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, полученных мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.