В Киеве милиция задержала журналиста

Никакие противоправные действия к фигуранту уголовного производства (речь идет о журналисте «Дорожного контроля» Андрее Дзиндзе - УНИАН) не применялись, работники милиции действовали исключительно в пределах действующего законодательства и своих полномочий.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.

В милиции отмечают, что сегодня некоторые Интернет-издания распространили информацию о неправомерном задержании работниками милиции журналиста.

В ответ на это в милиции заявляют, что “сегодня на основании постановления Святошинского районного суда города Киева от 14 марта был осуществлен привод журналиста в следственный отдел районного управления милиции для проведения с его участием процессуальных действий”. “В ходе досудебного расследования по уголовному производству, открытому по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство», имевшему место 26.11.2012 по ул. Зодчих, 1, собрано достаточно доказательств для подозрения этого гражданина в совершении им вышеуказанных действий. В связи с тем, что он уклонялся от явки к следователю, суд вынес решение о его приводе ради осуществления с его участием процессуальных действий: допроса в качестве подозреваемого и вручения ходатайства о применении меры пресечения в виде личного обязательства”, - говорится в сообщении.

*** Сегодня руководитель пресс-службы «Дорожного контроля» Егор Воробьев сообщил «Телекритике», что журналиста А.Дзиндзю задержала милиция. По его словам, восемь работников милиции задержали журналиста возле дома, и он находится в Святошинском райотделе милиции Киева. «Это задержание связано с тем, что милиция фабрикует дело относительно того, что Андрей Дзиндзя избил охранника на частной штрафплощадке», - сказал Е.Воробьёв.

Речь идет о событиях ноября 2012 года, когда между охраной штрафплощадки и журналистами «Дорожного контроля» состоялась драка. Сайт «Дорожный контроль» заявил, что 20 бандитов в гражданском избили журналистов А.Дзиндзю и Андрея Жуковеня. Зато милиция утверждала, что журналисты пытались забрать автомобиль из штрафплощадки без необходимых документов.