В НБУ назвали ключевой фактор инфляции

Член совета Национального банка Украины, почетный президент «Укргазбанка» Василий ГОРБАЛЬ считает, что ключевым фактором роста инфляции стало увеличение объема потребительских кредитов.

Такое мнение В.ГОРБАЛЬ высказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 42 (671) 11-18 ноября 2007 года).

«К сожалению, свою «лепту» в раскручивание потребительской инфляции внесла и банковская система, в несколько раз за последние годы увеличившая объемы предоставляемых кредитов на приобретение потребительских товаров», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

Он уточнил, что платежеспособность населения выросла не только за счет увеличения доходов, но и значительного притока кредитных денег, ставшего уже сопоставимым с доходами. «Рост потребительского кредитования, над которым мы потеряли контроль, вне всякого сомнения, был одним из ключевых инфляционных факторов. Ведь дополнительные кредитные ресурсы вместо производственного сектора, то есть стимулирования предложения, идут на увеличение конечного потребительского спроса», - пояснил он.

По его словам, банковская система третий год подряд, значительно облегчив выдачу займов физлицам, наращивает их объемы более чем двукратными темпами. «Можно ли сказать, что наши производители страдают сейчас от избытка достаточно дешевых ресурсов? Наоборот, в банковском кредитовании произошел значительный перекос в сторону стимулирования спроса, и эту ситуацию необходимо как-то исправлять», - считает член совета НБУ.

При этом В.ГОРБАЛЬ исключил возможность ограничения выдачи потребительских кредитов. «Это одна из главных функций банковской системы. И просто механически ограничить кредитование населения, на мой взгляд, неприемлемо. Как и нельзя в нынешних условиях пытаться нейтрализовать ценовое давление монетарными методами, ограничивая доступность ресурсов для предпринимательского сектора. Наоборот, чрезвычайно важно обеспечить условия, чтобы возросший платежеспособный потребительский спрос компенсировался адекватным увеличением предложения», - пояснил он.