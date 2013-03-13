В Черкасской области под железнодорожными путями нашли минометную мину
12:12, 13 марта 2013Общество
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В Черкасском районе Черкасской области 12 марта вблизи села Степанки под железнодорожными путями нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны.
Мину нашли при расчистке лесополосы / Фото: postfactum.ks.ua
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, мину нашли при расчистке лесополосы, которую проводили работники железной дороги. На изъятие и обезвреживание минометной мины калибром 81 мм выезжали специалисты аварийно-спасательного отряда спецназначения.
Всего с начала года в Черкасской области выявлено и уничтожено 11 разнообразных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
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