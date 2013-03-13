В Черкасской области под железнодорожными путями нашли минометную мину

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, мину нашли при расчистке лесополосы, которую проводили работники железной дороги. На изъятие и обезвреживание минометной мины калибром 81 мм выезжали специалисты аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Всего с начала года в Черкасской области выявлено и уничтожено 11 разнообразных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.