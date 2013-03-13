Поддержка гривны в феврале обошлась Нацбанку в $ 220 миллионов

Об этом говорится в сообщении НБУ.

У регулятора сообщили, что в феврале НБУ продал на межбанке на 223,3 млн долларов больше, чем приобрел. По данным НБУ, продажа валюты банком в феврале 2013 года выросла до 586,7 млн долларов.

Как сообщалось, в декабре 2012 года президент Виктор Янукович заявил, что изменение двигателей экономразвития потребует жесткого контроля валютного рынка с целью избежания спекуляций, пишет Украинская правда.

Недавно заместитель председателя НБУ Вера Рычаковская заявила, что НБУ решил расширить безналичные расчеты для комфорта людей.

Напомним, 4 марта 2013 Нацбанк сообщил, что инициирует установление предельной суммы наличного расчета в размере 150 тысяч гривен.