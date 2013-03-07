В Полтаве в автомобиле сгорел водитель

Об этом УНИАН сообщили в центре пропаганды управления Госслужбы ЧС Украины в Полтавской области. По их данным, сегодня, в 05.45, в их оперативную диспетчерскую службу поступила информация о пожаре в автомобиле «РАФ» по улице Харьковское шоссе в Полтаве.

На момент прибытия спасателей огонь успел полностью охватить автомобиль, в салоне которого все еще находился водитель – 26-летний мужчина.

По словам очевидцев, погибший продавал дизельное топливо прямо из салона автомобиля. Убытки и причина пожара устанавливаются.