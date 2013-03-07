Телеканалы убедили рекламодателей платить больше

Крупнейшим телеканалам удалось убедить рекламодателей заплатить за рекламу в этом году дороже. Об этом пишет Коммерсант-Украина.

Альянс телегрупп StarLightMedia Виктора Пинчука, "Интер" Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина, а также "Медиа Группы Украина" Рината Ахметова смог повысить цены в среднем на 25-30%. Часть рекламодателей отказались сотрудничать с альянсом и перешли на каналы группы "1+1", но уже по итогам февраля их эфир практически заполнен, констатируют эксперты.

В прошлом году рекламодатели были готовы бойкотировать размещение рекламы на каналах альянса StarLightMedia , не соглашаясь с заявленным повышением цен — на 40-70%. В январе часть крупнейших клиентов, таких как Procter & Gamble, "Киевстар", Schwarzkopf & Henkel, действительно не размещались на каналах альянса, пытаясь добиться лучших условий, говорит глава департамента стратегического исследования и планирования агентства ZenithOptimedia Игорь Даценко. "Альянс оставил рекламодателям только одну возможность снижения цен — увеличить рекламный бюджет",— отмечает директор агентства Денис Сторожук.

Рекламодатели тем не менее добились определенных уступок от каналов. В SLM утверждают, что конечные цены на размещение рекламы на их телеканалах выросли в среднем на 25%. А директор по продажам рекламы группы "Интер" Дмитрий Дутчин оценивает инфляцию в своей группе в 30%. Для сравнения, в прошлом году инфляция составляла 10-15%. Но даже для такого снижения цен рекламодатели были вынуждены отдать каналам максимальные рекламные бюджеты — те, которые они готовы были бы потратить при самых оптимистических прогнозах продаж, отмечает господин Сторожук.

Конечная цена контракта будет зависеть от выполнения или невыполнения рекламодателем заявленного бюджета по итогам года — чем больше он потратит, тем большую скидку получит, отмечает господин Дутчин. "Это мотивирует клиентов выполнять бюджеты",— считает он. Однако на рекламу компания выделяет определенный процент своей прибыли, и если она окажется ниже, чем планируется в начале года, то не будет и рекламы, говорит директор по корпоративным вопросам компании Nestle в Украине и Молдавии Геннадий Радченко. В этом случае каналы не смогут держать высокие цены, считает господин Сторожук.