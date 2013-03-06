Ефремов: Госбюджет потратил на неработающий парламент 65 миллионов

Глава фракции Партии регионов Александр Ефремов констатирует, что из-за блокирования оппозицией парламентской трибуны депутаты не могут принять законопроекты, необходимые для получения Украиной безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом он заявил на брифинге.

«На сегодняшний день, к сожалению, из-за действий нашей оппозиции мы не можем с 5 февраля начать работу парламента. Если не ошибаюсь, то уже 28 дней прошло, как он недееспособен. Хочу напомнить, что каждый день неработающего парламента с учетом выходных и праздничных дней обходится в 2 миллиона 300 тыс гривен. Из-за блокирования государства уже потеряло без малого 65 миллионов гривен. И мы не приняли ни одного закона, который бы мог продвигать страну вперед и служить своему народу, что, кстати, обещали все без исключения депутаты», - говорит Ефремов.

Как заявил политик, из-за неработающего парламента не принимаются важные для общества и государства законы.

«При этом у нас лежат очень важные документы, которые необходимо принять. Пример: для того, чтобы провести индексацию пенсионных выплат, мы должны перевести, проведя соответствующую процедуру, 2 млрд 140 млн гривен. Это необходимо для того, чтобы хотя бы небольшие средства, которые индексируются, вовремя пришли к нашим пенсионерам. В результате той «огромной» деятельности, которую демонстрирует оппозиционеры, мы этого не можем сделать. Мы также не можем повысить выплаты государства тем украинцам, которые имеют 5 и больше детей - такой законопроект также подготовлен. И мы не можем провести закон о трансфертном ценообразовании, который предполагает наведение порядка в налогообложении. Сегодня из государства различными путями выводится в оффшоры до 100 млрд гривен, о чем все говорят, но мы не можем приступить к рассмотрению этого законопроекта», - констатирует лидер регионалов.

Ефремов обратил внимание, что из-за действий оппозиции тормозится и процесс получения Украиной безвизового режима с ЕС.

«Некоторое время назад в течении 20 минут работы мы задекларировали евроинтеграционные намерения. Но все законопроекты, которые нужно принять для получения безвизового режима, мы принять не можем», - добавил он.

В связи с этим политик не исключил возможности силового разблокирования парламента.

«Партия регионов полным составом присутствовала и присутствует на заседаниях парламента, мы готовы начать работу для реализации его основной функции – принятия законодательных инициатив. Но гнать в шею депутатов, которые этого делать не хотят, а только блокирую трибуну, нам не хотелось бы. Мы должны показать другое лицо нашего парламента. Нам не хотелось бы смешить цивилизованный мир картинками из украинского парламента, где нас преподносят, как цирковое представление. И мы не хотим, чтобы нас представители оппозиции втягивали в эту ситуацию. Однако если для принятия законов потребуется, мы это сделаем», - резюмировал нардеп.