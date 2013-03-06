Колесников: У Счетной палаты не хватило квалификации, чтобы оценить «Борисполь»

Об этом изданию "Коммерсант-Украина" заявил глава комитета Верховной рады по вопросам транспорта и связи Борис Колесников, который курировал подготовку Украины к проведению Евро-2012 и реконструцию "Борисполя".

"Все аэропорты Турции и ОАЭ были построены "на вырост". Скоро "Борисполь" передадут в концессию, это поможет его развитию, и пассажиропоток вырастет",— заявил Колесников.

В пресс-службе "Борисполя" добавили, что "горизонт планирования" при развитии аэропортов обычно составляет 15-20 лет, и строительство "Борисполя" ведется с учетом будущих потребностей авиакомпаний и пассажиров. "В 2016 году пассажиропоток через терминал D достигнет пика, а к 2020-му пассажиропоток всего аэропорта составит 15 млн человек",— надеются в "Борисполе".

Эксперты, впрочем, не разделяют таких оптимистических прогнозов.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата Украины в ходе аудита установила, что 3,693 млрд грн бюджетных ассигнований, выделенных на строительство и реконструкцию терминалов международного аэропорта «Борисполь», были использованы неэффективно и с нарушением законодательства вследствие недостатка контроля со стороны Министерства инфраструктуры и организации «Укревроинфрапроект».

«В частности, необоснованная корректировка проекта строительства терминала D посредством увеличения пропускной способности и строительства ВИП-зоны привело к увеличению долговых кредитных обязательств МА «Борисполь» на 2648,4 млн грн, в то время как для обслуживания делегаций и ВИП-персон хватило бы возможностей терминала С», - сказано в сообщении Счетной палаты.

Согласно сообщению, масштабные инвестиции в проект оказались экономически необоснованными, а увеличение пропускной способности аэропорта, втрое превышающей потребность рынка, привело к увеличению стоимости авиаперевозок и снижению их конкурентоспособности.