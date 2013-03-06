Правительство усилит контроль за частной авиацией

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.Вилкула, «Министерству инфраструктуры необходимо усилить контроль за соблюдением правил безопасности полетов частной авиации».

Он также сообщил, что Министерство инфраструктуры разработает Программу по безопасности полетов на 2013-2015 годы и отраслевые программы по повышению безопасности движения на маломерных судах и на автомобильном транспорте.

«В 2012 году возросло количество погибших в аварийных ситуациях с частными воздушными судами и маломерным морским и речным транспортом», - сказал А.Вилкул.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной авиационной службы, в январе 2013 года с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 6 авиационных инцидентов.

Еще 6 инцидентов произошло в январе 2013 года с воздушными судами иностранных авиакомпаний.

В 2012 году с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 118 авиационных событий и инцидентов, в том числе одна катастрофа и одна авария. С иностранными воздушными судами на территории Украины в 2012 году произошло 54 авиационных события, в том числе 7 в декабре.