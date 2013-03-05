В Славянске люди отравились угарным газом из-за неисправного котла
21:21, 05 марта 2013Общество
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В г. Славянск Донецкой области из-за отравления угарным газом были госпитализированы четыре человека, в том числе один ребенок, 2002 г.р.
В Славянске от отравления угарным газом пострадали четыре человека / Фото : krasnodar.olx.ru
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие госпитализированы в лечебные заведения г. Славянска.
Вероятная причина отравления – неисправность газового котла.
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