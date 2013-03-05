В Славянске люди отравились угарным газом из-за неисправного котла

В г. Славянск Донецкой области из-за отравления угарным газом были госпитализированы четыре человека, в том числе один ребенок, 2002 г.р.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие госпитализированы в лечебные заведения г. Славянска. Вероятная причина отравления – неисправность газового котла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter