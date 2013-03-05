Во Львове суд начал слушание дела «Доктора Пи»

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослав Демкив, Андрея Слюсарчука привезли сегодня ночью этапом из Киева во Львов.

Сегодня утром в Сиховском районном суде Львова началось судебное заседание по делу А. Слюсарчука. Суд сегодня должен рассмотреть вопрос о продолжении содержания А. Слюсарчука под стражей, поскольку срок содержания его истекает 11 марта.

Как отметил М. Демкив, “Доктора Пи” до 11 марта будут содержать во Львовском СИЗО, а в дальнейшем будут действовать согласно решению суда.

“Если суд примет продление срока содержания под стражей, то Андрей Слюсарчук останется во Львовском СИЗО”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Коллегия судей Апелляционного суда Львовской области под председательством судьи Олега Березюка приняла решение, что дело А. Слюсарчука, обвиняемого в подделке документов, мошенничестве, нанесении тяжких телесных повреждений, что привело к смерти потерпевшего, и незаконной врачебной деятельности, будет слушаться во Львове.

А. Слюсарчука обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в частности и российского медицинского университета.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

В октябре 2012 года СМИ со ссылкой на начальника Главного следственного управления МВД Василия Фаринника сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» А.Слюсарчука, известного как «Доктор Пи», умерли шесть человек. Всего же по делу проходят десять эпизодов незаконной лечебной практики.

22 января Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты об освобождении А.Слюсарчука под залог в 130 тысяч гривень, мотивируя тем, что преступления, в осуществлении которых он обвиняется, являются тяжкими и предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.