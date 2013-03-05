Милиционеры уверены, что Рабинович выжил благодаря охране
00:17, 05 марта 2013Общество
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В Министерстве внутренних дел подтверждают, что в автомобиле "Лексус", который сегодня пытались взорвать, находился бизнесмен Вадим Рабинович.
Как сообщили информированные источники в Государственной службе охраны МВД Украины, В.Рабинович уже некоторое время охраняют сотрудники спецподразделения "Титан".
По словам собеседника агентства, благодаря профессиональным действиям работников охраны, которые увидели опасность и своевременно прикрыли охраняемого, удалось избежать трагедии.
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При этом источник отметил, что в другом автомобиле, осуществлявшем прикрытие охраняемого, работники не пострадали и на момент инцидента приняли достаточных мер, чтобы избежать негативных последствий.
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