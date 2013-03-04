В милиции утверждают, что у «Лексуса» Рабиновича пострадала только фара

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве, сегодня в 15.40 по спецлинии “102” поступило сообщение о взрыве у автомобиля “Лексус” на ул. Мечникова, 14.

По предварительным данным, в результате инцидента у транспортного средства повреждено стекло передней фары.

Также в столичном ГУ МВД отметили, что в настоящее время не владеют информацией, кому принадлежит это транспортное средство.

Как сообщал УНИАН, по данным MIGnews.com.ua, сегодня, 4 марта, в Киеве, приблизительно в 15:36 в районе метро "Кловская" (ул. Мечникова) совершено покушение на жизнь президента ФК "Арсенал" (Киев), сопредседателя Европейского еврейского парламента (EJP), президента Всеукраинского еврейского конгресса, известного бизнесмена Вадима Рабиновича.

По информации MIGnews.com.ua, в его автомобиль, который выезжал из двора офиса, со стороны пустого соседнего дома было брошено взрывное устройство. Автомобиль пострадал. Мощный взрыв был слышен на всей улице Мечникова, в некоторых домах выбиты оконные стекла, сработала сигнализация многих автомобилей на близлежащих стоянках.

Подробности ЧП выясняются, на место оперативно прибыла группа сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники правоохранительных органов окружили место взрыва и опрашивают свидетелей. Одна из женщин в присутствии правоохранителей и СМИ сообщила, что видела мужчину среднего роста, лет 30-ти, в бейсболке, прикрывавшей значительную часть лица, который после громкого взрыва бросился бежать в сторону дома на улице Первомайского и исчез во дворике. Другие очевидцы описывают силу взрыва - она была такой мощной, что в зданиях, расположенных по периметру места происшествия, вылетели оконные стекла, сработала сигнализация на стоянках автомобилей.