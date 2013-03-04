Украинские предприятия в 2012 году привлекли инвестиций на 263,7 миллиарда

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

«Главным источником финансирования капитальных инвестиций, по-прежнему остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых в 2012 году освоено 59,2 % капиталовложений. Доля кредитов банков и других займов в общих объемах капиталовложений составила 16,1 %», - сказано в нем.

Минэкономразвития отмечает, что за счет государственного и местных бюджетов освоено 9,5 % капитальных инвестиций.

Доля средств населения на индивидуальное жилищное строительство составляла 8,3 % от всех капиталовложений.

В сообщении говорится, что по сравнению с соответствующим периодом 2011 году объем капитальных инвестиций в промышленность вырос на 7,%.

«Это, прежде всего, обусловлено увеличением (на 29,2 %) инвестиций в развитие добывающей промышленности и (на 5,5 %) в предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, доля которых составила 11,6 и 10,0 % от всех капиталовложений в промышленность соответственно», - сказано в нем.

При этом подчеркивается, что увеличились объемы капиталовложений на развитие строительства – на 20,2 % по сравнению с соответствующим период 2011 года (13,8 % от их общего объема), в деятельность гостиниц и ресторанов - 18,8 % (0,7 %), в здравоохранение и предоставление социальной помощи - на 24 , 9 % (1,0 %), в торговле, ремонте автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления - на 14,6 % (8,9 %), в деятельности транспорта и связи - на 13,4 % (13 , 2 %), в сельском хозяйство, охоте и лесное хозяйство – на 10,5 % (6,1 %), в финансовой деятельности - на 28,2 % (2,4 %), в рыболовстве, рыбоводстве - на 79,8 %.

По результатам 2012 предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех источников финансирования освоено 263,7 млрд. гривен капитальных инвестиций, что составляет 108,3 процента к соответствующему периоду 2011 года.