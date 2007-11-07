В Ривненской области зарегистрировали естественный прирост населения

Впервые с начала года в Ривненской области зарегистрирован естественный прирост населения - количество рожденных превысило количество умерших.

Однако, как сообщили УНИАН в главном управлении статистики в области, несмотря на это общая численность населения в области продолжает сокращаться. Доминирующим фактором, повлиявшим на уменьшение численности населения за январь-сентябрь этого года, является миграционное движение населения. С начала года население уменьшилось на 1132 человека. Самое большое миграционное сокращение зарегистрировано в Березновском, Заречненском и Рокитновском районах.

В межгосударственной миграции среди стран СНГ самыми популярными среди жителей Ривненской области остаются Россия и Беларусь, среди стран дальнего зарубежья - США и Германия.

Общая численность населения Ривненской области в настоящее время составляет более 1153 тысяч человек.