В Луганске утвердили Программу развития гражданского общества

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было единогласно принято сегодня, 28 февраля, на сессии областного совета.

Общий объем финансовых ресурсов Программы составляет 2 млн 758,0 тыс. грн, из которых 2 млн 503 тыс. планируется выделить из областного бюджета.

Программой предусмотрена реализация ряда мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и общественности. В частности, предусмотрено финансирование: программ (проектов, мероприятий), разработанных общественными, благотворительными организациями и творческими союзами в размере 900 тыс. грн (на 2013 год - 200 тыс. грн); издание и распространение в области информационных, методических и других печатных материалов, обобщающих опыт деятельности институтов гражданского общества (ИГО) региона - 120 тыс. грн (на этот год - 40 тыс. грн); создание тематических телепрограмм по вопросам взаимодействия ИГО с органами исполнительной власти и местного самоуправления и их размещение в телеэфире - 1 млн грн (все средства на 2013 год) и ряда других.

По словам начальника управления коммуникаций с общественностью облгосадминистрации Марии Борзенко, «утверждение Программы – важный шаг и мы нацелены начать ее реализацию уже сегодня».

Проект региональной целевой Программы был разработан во исполнение Указа Президента Украины от 24.03.2012 «О Стратегии государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине и первоочередных мерах по ее реализации».