МИД не советует украинцам ехать в Кению

В связи с обострением общей криминогенной ситуации и ситуации с безопасностью в Республике Кения, МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения этой страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, тем, кто уже находится на территории Кении, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, и в период с 3 по 5 марта с.г. не покидать дома без серьезных причин.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Найроби по телефонам: +254205224545, +254203748922, +254734700899, или на круглосуточную горячую линию МИД: +38 044 238 1657.

Справка УНИАН. 4 марта в Кении состоятся президентские и парламентские выборы.