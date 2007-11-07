Черновецкий собирается ограничить скорость маршруток в Киеве

Киевская городская государственная администрация намерена ограничить скорость движения маршрутных такси на улицах города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

"Я сегодня, наверно, или завтра подпишу распоряжение о том, чтобы мы снизили, и у меня есть такое право, скорость движения частных перевозчиков, я так предполагаю, где-то в районе 50 км, потому что некоторые из них гоняют по городу со сверхзвуковой скоростью", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 12 июле с.г. Киевский городской совет своим решением ограничил предельную скорость движения наземного пассажирского транспорта общего пользования до 50 км в час (кроме такси).