Бенедикт XVI попрощался с Коллегией кардиналов и пообещал послушание новому Папе

Как сообщает Радио Ватикан, после благодарственного слова, которое в начале последней встречи Папы Бенедикта XVI с Коллегией кардиналов, состоявшейся сегодня, произнес ее Декан кардинал Анджело Содано, с прощальным словом к собравшимся обратился Святейший Отец.

Он поблагодарил кардиналов и сказал, что для него было «большой радостью идти вместе с вами на протяжении этих восьми лет».

«Как я уже сказал вчера, обращаясь до тысячам верующих, заполнивших площадь Святого Петра, ваша близость, ваши советы были большой помощью в моем служении. На протяжении этих восьми лет мы с верой пережили прекрасные минуты солнечного света на дороге Церкви, как и моменты, когда в небе сгущались тучи», - сказал Бенедикт XVI.

Он заверил, что будет оставаться со всеми в молитвах, «особенно, на протяжении дней», когда будут происходить выборы нового Папы. «Чтобы Господь показал вам того, которого Он желает. И между вами, в Коллегии кардиналов, есть также будущий Папа, которому уже сегодня обещаю свое безусловное уважение и послушание. За это все, с любовью и благодарностью, от всего сердца даю вам Апостольское благословение, - сказал Бенедикт XVI и благословил каждого из присутствующих кардиналов.

Как сообщал УНИАН, о своем решении покинуть папское служение 85-летний понтифик сообщил 11 февраля. Он покинет Ватикан сегодня, 28 февраля, в 17.00, и на вертолете отправится в летнюю папскую резиденцию Кастель Гандольфо. Режим "вакантного престола" в Ватикане будет объявлен в этот же день в 20.00. После отречения Бенедикт XVI получит титул "почетного Папы" или "почетного Римского понтифика" и сохранит свое папское имя.