В Минэкономразвития рассказали о росте инвестиций в украинские предприятия на 17%

Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат). Это на 17% больше в сравнении с соответствующим периодом 2011 года.

По данным Госстата, объем капитальных инвестиций в промышленность вырос на 7,1%.

Ведомство отмечает, что такая тенденция обусловлена увеличением на 24,5% инвестиций в развитие добывающей промышленности и на 4,5% в предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, доля которых составила 11,1 и 8,2% от всех капиталовложений в промышленность.

Также сообщается, что за соответствующий период увеличились объемы капиталовложений на развитие строительства – на 47,4%, в деятельность гостиниц и ресторанов – 21,0%, в здравоохранение и предоставление социальной помощи – на 24,5%, в торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления – на 32,1%, в деятельность транспорта и связи – на 28,4%, в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство – на 8,3%, в финансовую деятельность – на 37,5%.

За отчетный период прирост капитальных инвестиций наблюдался в 19 регионах.

Наиболее активно в этот период осваивались капиталовложения в Кировоградской области (168,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года), Одесской (157,1%), Полтавской (149,0%), Донецкой (136,4%), Киевской ( 136,3%), Тернопольской (135,7%), Харьковской (134,3%), Ривненской (133,6%), Луганской (129,4%), Волынской (128,2%). Наибольший спад инвестиционной активности имел место в Хмельницкой области (82,0%).