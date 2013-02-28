В Кабмине решили модернизировать финансовую систему Украины

В рамках Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы запланировано укрепление финансовой системы.

Напомним, что в прошлом году банковская система впервые за несколько лет закончила работу с прибылью – в размере 5 млрд грн. Кроме того, правительству удалось добиться снижения инфляции с 12,3% в 2009 году до 9,1%-в 2010 и 4,6%- в 2011. Несмотря на панические настроения перед парламентскими выборами Национальному банку также удалось обеспечить стабильность курса национальной валюты на протяжении всего прошлого года.

В 2013-2014 гг. Кабмин планирует сблансированно уделять внимание всем компонентам финансовой системы - государственным финансам, банковской системе, фондовом рынке. Главными задачами Национального банка в рамках Госпрограммы будет стимулирование наращивания объемов кредитования экономики и снижение кредитных ставок. Кредитные учреждения, которые разблокируют кредитование экономики, снижение рисков кредитования, наращивание портфелей, получат гарантированный доступ к средствам рефинансирования НБУ. В результате украинские предприятия получат возможность привлечения кредитных ресурсов на длительный срок, а банковская система сможет работать более прибыльно.

Благодаря обеспечению финансовой стабильности, правительство намерено в течение следующих двух лет перейти от антикризисного режима функционирования экономики к решению задач экономической модернизации. Будет активизирована политика привлечения инвестиций в наиболее перспективные секторы экономики, приняты меры, направленные на развитие высокотехнологичных и инфраструктурных отраслей экономики. Проекты, направленные на структурную модернизацию промышленности (в т.ч. авиационной и оборонной), получат прямую финансовую поддержку.