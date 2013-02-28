Украина намерена заменить импортные продукты отечественными
В 2013-2014 гг. Кабинет Министров Украины значительно активизирует усилия по замещению ряда товаров импортного происхождения на продукцию отечественного производства.
Это является одним из основных направлений Государственной программы активизации развития экономики, рассчитанной на два года.
В правительстве отмечают, что основой для дальнейших стратегических реформ станет повышение конкурентоспособности украинской экономики, активное внедрение политики импортозамещения, диверсификация и снижение энергоемкости производства. А поддержка украинских производителей является одной из главных целей на этот год. Особые усилия на поддержку производителей будут направлены в транспортном комплексе и сфере инфраструктуры.
Так, в рамках Госпрограммы планируется стимулировать приобретение украинских самолетов, что позволит обеспечить сохранность более 5 тысяч рабочих мест в авиационной промышленности и смежных отраслях. Также запланировано создание линейки межрегиональных двухсистемных электропоездов, чья скорость движения составляет 160 км/час. Это позволит значительно сократить объемы закупок техники иностранного производства и увеличить количество транспорта оптимально приспособленных для местных условий. Кроме того, такая стратегия даст возможность украинской промышленности освоить новые мировые технологии.
Отдельный упор будет сделан на поддержку отечественных производителей в аграрном секторе. В результате Госпрограммой запланировано импортозамещение сельскохозяйственной техники на 20%. В целом же, реализация Государственной программы активизации экономики будет способствовать ускоренному развитию стратегических отраслей экономики и позитивным структурным сдвигам в экономике.