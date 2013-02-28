Украина намерена заменить импортные продукты отечественными

Это является одним из основных направлений Государственной программы активизации развития экономики, рассчитанной на два года.

В правительстве отмечают, что основой для дальнейших стратегических реформ станет повышение конкурентоспособности украинской экономики, активное внедрение политики импортозамещения, диверсификация и снижение энергоемкости производства. А поддержка украинских производителей является одной из главных целей на этот год. Особые усилия на поддержку производителей будут направлены в транспортном комплексе и сфере инфраструктуры.

Так, в рамках Госпрограммы планируется стимулировать приобретение украинских самолетов, что позволит обеспечить сохранность более 5 тысяч рабочих мест в авиационной промышленности и смежных отраслях. Также запланировано создание линейки межрегиональных двухсистемных электропоездов, чья скорость движения составляет 160 км/час. Это позволит значительно сократить объемы закупок техники иностранного производства и увеличить количество транспорта оптимально приспособленных для местных условий. Кроме того, такая стратегия даст возможность украинской промышленности освоить новые мировые технологии.

Отдельный упор будет сделан на поддержку отечественных производителей в аграрном секторе. В результате Госпрограммой запланировано импортозамещение сельскохозяйственной техники на 20%. В целом же, реализация Государственной программы активизации экономики будет способствовать ускоренному развитию стратегических отраслей экономики и позитивным структурным сдвигам в экономике.