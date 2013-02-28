В Тернополе как плату за долг работника держали в рабстве

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, работодатели незаконно лишили свободы наемного работника, требуя от него отработать или оплатить сумму, которую тот, по их мнению, растратил. С этой целью потерпевшего удерживали в складском помещении на одном из рынков города Тернополя.

После установления места нахождения тернополянина, правоохранительные органы на этой неделе освободили его из неволи, а работодателей задержали.

Открыто уголовное производство по факту незаконного лишения свободы по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека) - предусматривает наказание ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок и ч.2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) - карается лишением свободы на срок от трех до семи лет.