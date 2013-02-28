Директор ВБ в Украине: украинский кадастр соответствует лучшей мировой практике

К такому выводу пришли международные эксперты в официальном отчете Мирового банка, которые осуществляли комплексную проверку нововведенной кадастровой системы. В частности, Директор Мирового банка в Украине Чимяо Фан в памятной записке в адрес Правительства Украины и Председателя Госземагентства Сергея Тимченко отметил, что достижения в земельном кадастре является значительным успехом Украины, способствуют защите прав собственности на землю и улучшению прозрачности управления земельными ресурсами. После успешной реализации кадастрового проекта Мировой банк намерен продолжить сотрудничество с Правительством Украины в сфере земельных отношений.

Как сообщалось ранее, группа специалистов Банка была поражена значительным объемом выполненной работы по внедрению Национальной кадастровой системы. В частности, в письме руководителя Мирового банка отмечается: "Большой объем работы был выполнен за последние несколько месяцев для подготовки электронной кадастровой системы и ее внедрения в беспрецедентном для данного региона темпе. Разработку системы, ее тестирование, прием, миграцию данных и обучение пользователей было выполнено менее чем за три месяца. Менее чем за пять месяцев создан цифровой архив (включая сканирование и индексирование 16,8 миллиона государственных актов и внедрению процедур сканирования для поступающих). Достигнутые результаты являются отличным примером для региона и в международных масштабах. Группа специалистов Банка поощряет Госземагентство к обмену своим опытом с другими странами во всем мире ".

По официальным результатам проверки создания Государственного земельного кадастра в Украине миссия Всемирного банка, которая проходила с 11 по 20 февраля 2013 года, констатирует, что электронная система кадастра начала успешно работать, внедрен ряд конструктивных особенностей, которые соответствуют лучшей мировой практике.

Все промежуточные показатели эффективности внедрения для работ по картографированию были полностью выполнены и перевыполнены. Кроме того, в рамках проекта были составлены определенные целевым показателем 600 000 кв. км современных карт, которые охватывает практически 100% территории Украины. Работы по картографирования в рамках Проекта были выполнены в 24 областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе, что полностью обеспечило Украину базовым картографирования единой качества впервые после обретения ею независимости: современными аэрофотографиями, современными цифровыми ортофотокартами в соответствующем большом масштабе и цифровыми индексными кадастровыми картами.