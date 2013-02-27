В компании Ахметова показали, как студенты-архитекторы видят Андреевский спуск (фото)

Итоги конкурса, объявленного компанией ЭСТА Холдинг, были подведены во вторник.

«Это была очень сложная задача. Чтобы предложить проект здания на Андреевском спуске, нужно как минимум вырасти в Киеве, пропустить его архитектуру через себя, тонко прочувствовать ностальгию по киевскому Монмартру, как это свойственно представителям более опытного среды архитекторов. Но студентам, младшей генерации архитекторов присуще свое видение, более свежий взгляд на улицу. Было интересно услышать их, поэтому и организовали конкурс», - рассказал член жюри конкурса Вадим Заплатников, главный архитектор компании «Гаразд-гурт архітектури».

По его словам, с творческим заданием молодые архитекторы справились, а некоторые проекты из более десятка представленных на конкурс засвидетельствовали высокий уровень подготовки.

«На лицо признаки профессионализма, концептуальности, свежей интерпретации европейского опыта архитектуры», - отметил Вадим Заплатников.

Конкурс длился с ноября 2012 года. Свои проекты на суд жюри под руководством президента Союза архитекторов Украины Владимира Гусакова подали студенты и архитекторы до 35 лет из разных регионов. Лучшей была названа архитектурная концепция харьковских студентов Ивана Шевченко и Андрея Соловьева. Студентки выпускного курса Национального университета «Львовская политехника» Ирина Волынец и Мария Процик стали лауреатами второй премии, третьего места удостоились представители столичной архитектурной мастерской Archiplastica Андрей Восколович и Никита Борисенко.

Помимо денежных премии, «золотой» призер конкурса получил приглашение в оплачиваемый конкурс на разработку концепции одного из будущих объектов компании ЭСТА Холдинг, а «серебряный» - двухнедельную стажировку в ведущем архитектурном бюро Нью-Йорка. Поощрительные премии были также вручены остальным участникам конкурса.

Напомним, решение построить культурное пространство на месте демонтированных зданий швейной фабрики «Юность» компания ЭСТА Холдинг» приняла в апреле 2012 года. В феврале этого года общественно-экспертный совет, созванный из общественных активистов и авторитетных специалистов в сфере культуры, проголосовал за концепцию создания на Андреевском спуске многофункционального культурного центра по принципу открытой площадки.