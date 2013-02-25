В Харькове столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в областном Управлении ГАИ, авария произошла в субботу, 23 февраля, около 20:40 на улице Залютинской в Ленинском районе Харькова.

Автобус БАЗ, за рулем которого находился 42-летний водитель, двигался со стороны улицы Золочевской в направлении поселка Подворки. Во встречном направлении двигался другой автобус БАЗ, под управлением 36-летнего водителя. В районе автозаправки «Крафт» по неизвестным причинам произошло столкновение автобусов.

Вследствие ДТП оба водителя и один пассажир автобуса с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Позднее в дежурную части роты ДПС ГАИ в Харьковской области поступило сообщение о том, что в больницу обратились еще четыре пассажира из этих автобусов.

По факту ДТП проводится расследование.