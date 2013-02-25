Церемонию вручения премии «Оскар» смотрят около миллиарда телезрителей

Как сообщает РИА Новости, церемония транслируется в прямом эфире на 225 стран мира — для этого канал ABC установил свыше 20 телекамер, которые с разных точек охватывают всю картину зрелища. Продюсерами самого популярного в мире шоу стали Крэйг Задан и Нил Мерон, при участии которых был создан фильм-мюзикл "Чикаго", завоевавший в 2003 году шесть золотых статуэток "Оскар".

На церемонии будет отмечено 50-летие Бондианы, самой продолжительной в истории кинематографа серии фильмов о знаменитом "агенте 007" Джеймсе Бонде, премьера которого состоялась в 1962 году. С тех пор на экран вышли 23 фильма о супергерое, созданном Яном Флемингом, принеся её создателям более 6 миллиардов долларов.

Британская певица Адель исполнит на церемонии заглавную песню фильма "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall) о Джеймсе Бонде. Композиция, написанная Адель в соавторстве с Полом Эпуортом претендует на премии "Оскар" в номинации "лучшая песня".