Нацбанк советует Кабмину разработать стратегию

Согласно сообщению на сайте Нацбанка, стратегия реформирования экономики должна предусматривать приоритетную поддержку отраслей, ориентированных на выпуск конкурентоспособной на мировом рынке продукции в долгосрочной перспективе и минимально зависимых от внешних воздействий.

Также НБУ предлагает Кабмину содействовать возобновлению программы “стенд-бай” с Международным валютным фондом и привлечению средств других глобальных институтов (Всемирный банк, ЕС), а также обеспечить безусловное выполнение всеми субъектами хозяйствования норм действующего законодательства в части определения цен и тарифов исключительно в национальной валюте Украины.

«В 2012 году применялись меры, направленные на стимулирование кредитной деятельности банков. Была снижена учетная ставка и ставки по кредитам рефинансирования, активно проводились операции по поддержке ликвидности банковской системы путем предоставления кредитов рефинансирования и операции по покупке ценных бумаг, внедрены более гибкие требования к формированию банками обязательных резервов», – сказано в решении Совета НБУ от 21 февраля. В то же время, согласно оценкам регулятора, кредитная активность банков восстанавливается недостаточно высоким темпами: прирост объемов кредитования банками реального сектора экономики за 2012 год составил 4,9%.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 27 февраля на расширенном заседании Кабинета министров представит Президенту Украины Виктору Януковичу программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики: повышение конкурентоспособности экономики, улучшение инвестиционных условий, поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения, развитие отраслей по производству высокотехнологической продукции, структурная реформа в стратегических секторах, развитие экспортного потенциала. Реализация положений документа предполагает, что в 2013 году рост экономики составит не менее 3%.