Луганская область накопила долги по зарплате - более 70 млн. грн.

На предприятиях Луганской области долги по заработной плате составляют более 70 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, на прошлой неделе долги увеличились на 3,4 млн. грн. и составляют 71,3 млн. грн.

Задолженность возросла в основном на экономически активных предприятиях (3,3 млн. грн.).

Среди них МКП «Теплокоммунэнерго» города Луганска (1,5 млн. грн.), шахта имени Мельникова ОАО «Лисичанскуголь» (839,5 тыс. грн.), КП «Северодонецктеплокоммунэнерго» (345 тыс. грн.) и другие.