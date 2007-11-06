Военизированная охрана не пустила пожарных в Главпочтамт
19:21, 06 ноября 2007Общество
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Подробностей об инциденте пока нет
К зданию Главпочтамта в Киеве были вызваны пожарные в связи с подозрением на возникновение пожара.
Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники милиции, которые находятся возле почтамта, сообщили журналистам, что пожарных вызывали в связи с задымлением, которое произошло на одном из этажей почтамта.
Однако когда они пытались попасть в здание изнутри, их не пропустили туда сотрудники военизированной охраны почтамта. Из-за этого пожарным пришлось проверять здание извне.
В данное время пожарные уже оставляют площадку перед зданием почтамта.
Подробностей об инциденте пока нет, журналистам советуют обращаться в пресс-центр пожарной службы.
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