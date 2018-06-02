“Патриотизм” в кавычках и стареющие газпроводы

Дискуссионный ответ на публикацию «За поломки в газовом хозяйстве будет платить население?» Болтовня о энергонезависимости и энергобезопасности – любимая тема отечественной политики. Еще бы – через отношение к ней общество как будто узнает, кто в действительности является патриотом, а кто нет. Да, условный политик Петренко, который громко кричит об альтернативных видах топлива, рациональном использовании имеющихся ресурсов и ограждении трубы от захватов параллельно с ее модернизацией, рассчитывает на политическое реноме патриота. Но вся эта болтовня имеет очевидный дефект – в действительности ничего не происходит. Энергонезависимости как не было, так и нет. Нет никакой модернизации распределительных сетей, о чем красноречиво свидетельствует днепропетровская трагедия. Происходит это по причинам, о которых политики предпочитают лицемерно отмалчиваться.

А они просты. Энергонезависимость от поставщика реализуется возможностью быстро поменять его на любого другого, что, в свою очередь, означает европейские цены на газ на внутреннем рынке. И не только для промышленности, а в первую очередь – для домохозяйств. С их уровнем (европейских цен – ред.) ознакомиться несложно – для этого достаточно зайти на сайт Евростата. Как свидетельствуют обнародованные на днях данные за 2006 год, средняя цена газа в ЕС достигает 498,5 евро. Это в 11 раз больше, чем платят потребители Украины в этом году. Понятно, политики считают, что говорить об этом никоим образом не патриотично. Но ирония заключается в том, что цены на газ все равно приблизятся к европейским – хотя и будут несколько ниже из-за географической близости к поставщику. Этого не скрывает и Россия, которая по собственной инициативе методично повышает стоимость голубого топлива для бывших братских республик.

Следующая газовая истина, которую замалчивают, а точнее заговаривают – платить за газораспределительные сети должен сам потребитель.

Потому что государство само модернизировать сети не в состоянии, да и не особенно стремится заниматься этим вопросом. Речь идет о достаточно большой сумме. Украинские газораспределительные сети насчитывают около 300 тыс. км., и значительная часть из них нуждается в немедленной замене ввиду полной изношенности. По разным оценкам – от 3% до 10%, то есть от 13 до 30 тыс. км. труб нужно менять уже сейчас. При этом стоимость постройки 1 км. новых сетей колеблется в среднем от 200 до 300 тыс. гривен. Таким образом, немедленная замена изношенных сетей требует средств на сумму от 3,25 до 7,5 млрд. гривен. Это если не учитывать необходимость финансирования модернизации газопроводов, срок эксплуатации которых истекает в ближайшее десятилетие. А это – большая половина имеющихся газопроводов, поскольку большинство из них используется свыше 30 лет (при сроке пригодности - 40 лет). Следовательно, сумма и вовсе может стать астрономической.

Но, кажется, кроме болтовни о катастрофическом состоянии газопроводов, власть не собирается тратить ни копейки. Размер бюджета достаточно велик – в проекте стоит сумма в четверть триллиона гривен, следовательно, минимальные средства теоретически можно было бы предусмотреть. Но, как известно, особенно в этом году бюджет является монументальным творением социального популизма власти на фоне политического кризиса. Широко разрекламированы социальные инициативы бюджета 2008 года – повышение минимальной заработной платы, выплат за рождение ребенка, повышение пенсий, финансирование целого сонма льгот и тому подобное. Собственно, эти статьи и планируют «проесть» значительную часть бюджета–2008. Инфраструктурные расходы наподобие строительства газопроводов нечего и искать среди 6 млрд. грн., запланированных на энергетическую стратегию. Вместо этого нашлись почти 4 млрд. на такие статьи, как подготовка спортсменов к международным соревнованиям. Финансирование деятельности органов власти – одна из наиболее расходных статей – свыше 20 млрд. грн. – собственно, сумма, необходимая для текущего ремонта газопроводов.

Тем более не в состоянии потянуть финансирование расходов государственные компании – НАК «Нафтогаз» и «Укртрансгаз», которые находятся под значительной долговой нагрузкой. Очевидно, такие средства не в состоянии найти также облгазы, которые продолжают нести финансовый груз прошлых и текущих неплатежей.

Надеяться, что правительство, сформированное демократической коалицией БЮТ и НУ–НС, кардинально изменит систему деления средств не стоит. Ведь социальные обещания и стремления «проесть» государственный бюджет там как минимум не меньше, а то и больше, чем у “регионалов”.

Таким образом, средства потребителей могут быть единственным выходом. Идеальным вариантом было бы партнерство государства и потребителей в процессе модернизации газопроводов. Да и в этом случае без государственной поддержки не обойтись. И речь идет не только о средствах. Власть должна дать стимулы ради направления отчислений из тарифа за газ – на реальную модернизацию сетей, а с другой стороны – обеспечить жесткие контрольные механизмы за освоением этих средств. Это могут быть как налоговые льготы, так и усиление ответственности за злоупотребление в этой сфере, усиление контроля за процессом финансирования строительства со стороны общественности и тому подобное.

Собственно, ничего не мешает начать создание такого механизма уже сейчас – когда цена газа еще не является астрономической. Ведь завтра, при высоких ценах произойдет и рост цен на замену старых газопроводов и строительство новых.

Но об этом сказать откровенно – это вам не в игры патриотов играть. Политики, инфицированные бациллами горе-не-патриотизма и социального популизма, предпочитают «лучше жевать». Только вот цена замалчивания может быть слишком высокой. Украинцы будут получать по высоким ценам импортированный газ, транспортировать который будут взрывоопасные газопроводы с высоким коэффициентом расходов. То есть на фоне европейских цен транспортировка голубого топлива будет совсем далеким от европейских стандартов.