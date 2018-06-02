За поломки в газовом хозяйстве будет платить население?

Цены на газ для населения будут определяться на основе инвестиционной составляющей газодобывающей отрасли. Так на прошлой неделе «осчастливил» украинцев министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Дословно было сказано следующее: «Цена для населения будет полностью учитывать необходимость в инвестициях газодобывающей отрасли, необходимость поддержки транспортной магистрали в надлежащем состоянии и необходимый уровень прибыли, чтобы субсидировать определенные категории населения, которые не могут оплачивать тарифы».

Иными словами, потребителя помимо всего прочего обяжут оплачивать из собственного кармана ремонт и модернизацию газовых труб, газораспределительных пунктов и прочего оборудования. И если некоторая часть населения со скрежетом зубовным еще может принять необходимость платить «за себя и за того парня» – субсидировать откровенно неплатежеспособную часть украинцев – пенсионеров, льготников и пр. То требование вкладывать, так сказать, «инвестиции» в оборудование, которое среднестатистическому украинцу не принадлежит, и принадлежать никогда не будет, возмущения не может не вызвать. Ведь прибылей с газораспределительного хозяйства люди не получают – все эти деньги априори уходят в карманы «присосавшихся» к трубам структур. Совершенно очевидно, что вложения в ремонт и модернизацию к населению не вернуться. Не говоря уже об участии в распределении доходов.

Кстати, еще неизвестно, куда уйдут «инвестиции», которые Кабмин намерен слупить с людей. И дело не только в коррупции, что давно уже стала одной из реалий настоящего Украины. Дело в том, что, скажем, областные газораспределительные сети не подлежат приватизации – это требование закона. Облгазы, независимо от того, насколько они частные, всего лишь пользуются газовым хозяйством. Возникает закономерный вопрос: кто будет собирать «инвестиционные» вложения у населения? Очевидно, те самые частники, которые продают газ потребителю (и которые регулярно накапливают огромные долги на том основании, что население им, якобы, недоплачивает). А кто должен инвестировать средства в ремонт и модернизацию газового хозяйства? Понятно, что не коммерсанты. Какой смысл вкладывать деньги в то, что тебе не принадлежит? Газ Украины? Так он и на своем нынешнем поле деятельности ухитряется остаться должен всем. И кому можно, и кому невозможно в принципе. Фонд Госимущества? Ну, это и вовсе из области фантастики. Особенно если учесть, насколько сложно усидеть в кресле главы ФГИУ, насколько «вкусная» это должность, и какое количество времени у фонда отбирает приватизация пока еще недоприватизированных ошметков промышленности и санаторно-курортного комплекса.

Но разве у людей есть выбор? Можно только попытаться купить себе безопасность этим добровольно-принудительным «инвестированием». И надеяться на извечное «авось»...

«А у нас в квартире газ. А у вас?» Детский стишок советских времен сегодня приобретает запредельно жуткое звучание. Об изношенности газового хозяйства знает все население от мала до велика. Трагедия в Днепропетровске стала наглядным подтверждением того, что все, у кого в квартирах стоят газовые плиты, ежесекундно подвергаются смертельной опасности.

По шокированному взрывом городу ходит слух, что коммерсанты испугались объявленной накануне взрыва прокурорской проверки и решили стравить «лишний» газ в атмосферу. Якобы, именно за этим приезжал к газораспределительному пункту тогдашний глава «Днепрогаза» с двумя помощниками. В оценке причины взрыва народ согласен со следствием: не сработал запорный клапан. В результате чего, утверждает молва, стравливаемый газ попал не в воздух, как предполагалось с самого начала, а в подъезд. Дальше было достаточно случайной искры. Скажем, от включившегося электроприбора.

Разумеется, этот слух не выдерживает никакой критики. Накануне проверки для частника, распоряжающегося газом, было бы логично бухгалтерию подчищать. Чтобы доказать наличие задолженностей по коммунальным платежам. На худой конец обвинить жэки в том, что они оплаченные счета получают, а «Днепрогазу» его долю задерживают. А не стравливать в атмосферу газ, который в принципе невозможно ни опознать, ни допросить на предмет его принадлежности. Зато можно с выгодой толкнуть, когда ситуация устаканится. И в то же время народная версия причин трагедии весьма наглядно демонстрирует уровень доверия людей к газораспределяющим частникам, крышующим их чиновникам и представителям правоохранительных органов. И, надо отметить, совершенно не противоречит хронологии событий.

10 октября премьер Виктор Янукович на заседании Кабмина попросил Генпрокуратуру выяснить ситуацию с задолженностями за природный газ на внутреннем рынке. По данным премьера, за год долг вырос до 2 млрд. грн. В то же день Бойко заявил, что 60% общей суммы долга приходится на коммерческие предприятия теплокоммунэнерго. Среди крупнейших должников была названа Днепропетровская область.

13 октября в 10.45 в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, расположенном на массиве Победа, ул. Мандриковская, 127. Через несколько часов после взрыва пресс-служба ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что причиной взрыва могло стать «несистематическое выполнение предприятиями по газоснабжению и газификации нормативов по вложениям в ремонт и модернизацию газораспределительных сетей». В тот же день появилась информация о том, что ОАО «Днепрогаз» входит в холдинг «Газэкс», афилированный российской компанией «Ренова» бизнесмена Виктора Вексельберга. В холдинг также входят ОАО «Харьковгаз», ОАО «Харьковгоргаз», «Криворожгаз» и «Донецкгоргаз».

15 октября заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Юрий Продан сказал, что по итогам совещания по вопросам энергетики у Президента Виктора Ющенко принято решение о намерении передавать газораспределительные сети в концессию. Такое решение Продан объяснил тем, что непрозрачная структура собственности предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазы) приводит к тому, что газовое хозяйство не заинтересовано в модернизации газораспределительных сетей, а также нет никакой ответственности за соблюдение правил эксплуатации сетей.

В тот же день начальник пресс-службы СБУ Марина Остапенко заявила, что по имеющимся у спецслужбы сведениям, жители домов, расположенных вблизи дома, где произошла трагедия, видели мужчин в черных куртках, которые приехали на джипе и начали крутить газовый вентиль. Было установлено, что лицами, о которых упоминали местные жители, был руководитель «Днепрогаза» Игорь Иванков и его первый заместитель Максим Сорокин. Иванков рассказал следователям, что в день трагедии к нему поступила информация, что в газовых трубах этих домов происходит что-то непонятное, а именно они шипят и вибрируют. Поэтому, воспользовавшись автомобилем своего заместителя, он немедленно отправился туда и вместе с заместителем начал закручивать вентили…

16 октября в министерстве топлива и энергетики заявили, что лишат ОАО «Днепрогаз» права эксплуатации газовых распределительных сетей. А также о том, что Бойко распорядился в течение недели осуществить комплексную проверку состояния газораспределительных пунктов, находящихся на балансе облгазов, и отчитаться перед ДК “Газ Украины”.

В тот же день лидер БЮТ Юлия Тимошенко раскритиковала идею передачи газораспределительных сетей в концессию, заявив, что «это еще хуже, чем приватизация». Сегодня владельцу систем газоснабжения по крайней мере можно ставить какие-то условия, сказала она. «А концессия – это когда никто ни за что не отвечает», – уточнила Тимошенко.

17 октября «Газ Украины» назвал самых злостных неплательщиков за природный газ. На первом месте Днепропетровская область – задолженность за 2007 год – 216,7 млн. грн., уровень расчетов 57%. На втором – Харьковская – 109,8 млн. грн., 77% соответственно. На третьем – Херсонская с 19,4 млн. грн. долга, 61% расчетов. Четвертое место – Закарпатская – 10,9 млн. грн., 57%. На пятом – Кировоградская – 10,0 млн. грн., 80% расчетов (сравните эти данные с приведенной выше структурой холдинга «Газэкс» Виктора Вексельберга).

19 октября в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что по данным оперативного мониторинга компании, население Украины исправно оплачивает коммунальные счета, почти стопроцентно рассчитываясь за предоставленные услуги. Однако собранные предприятиями ТКЭ средства в ряде регионов доходят до ДК «Газ Украины» лишь частично, оседая в карманах местных руководителей. И опять крупнейшими нарушителями платежной дисциплины были названы Днепропетровская и Харьковская области.

20 октября российские владельцы ОАО «Днепрогаз» заявили, что планируют инвестировать в течение ближайших 5-7 лет в газораспределительную систему Днепропетровска до 250 млн. грн. О предстоящем(?) «Днепрогазу» лишении лицензии ни словом не упоминалось.

23 октября глава ФГТ Валентина Семенюк сообщила, что газоснабжающие компании «Харьковгоргаз», «Харьковгаз» и «Одессагаз» через суды добились запрета на проведение инвентаризации и государственных проверок обслуживаемых ими газовых сетей.

25 октября в ДК «Газ Украины» сообщили, что инициируют включение в тарифы на транспортировку и снабжение газа инвестиционной составляющей.

В то же день пресс-служба Госпромнадзора распространила информацию, что во время проверки около 90 предприятий по обеспечению потребителей природным газом обнаружены 1900 нарушений! Наибольшее количество нарушений зафиксировано в облгазах "Донецкгоргаз", "Харьковгоргаз", "Днепрогаз", "Киевгаз", "Черкассыгаз", "Одессагаз", "Луганскоблгаз", "Закарпатьегаз". Стоит ли упоминать о том, что все эти предприятия принадлежат или контролируются «частниками»? Кстати, за два дня до этого, скажем, «Донецкгоргаз» бодро рапортовал об окончании проверки всех газораспределительных пунктов – все в порядке, нарушений нет.

26 октября исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации Виктор Бондарь заявил, что население Днепропетровской области и бюджетные организации рассчитываются за природный газ практически на 100% (сравните это с уровнем расчетов области за природный газ).

А 31 октября министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко сказал, что в цену на газ для населения включат «инвестиционную составляющую».

Выводы, которые явно следуют из приведенного набора фактов, думается, озвучивать нет никакой необходимости. Остается добавить лишь то, что сегодня, по данным Минтопэнерго, «штраф за поломку, аналогичную той, что привела ко взрыву в Днепропетровске, составляет 150–200 грн.»…

Елена Перегуда