В Париже обчистили магазин алмазной корпорации на 3 миллиона евро

Как сообщает «Газета.ру», по информации Liberation, вечером во вторник в магазин, расположенный в универмаге Printemps-Haussmann, ворвались двое вооруженных людей. По словам продавщицы, преступники взяли драгоценности из двух витрин и покинули магазин через черный ход. Грабители не произвели ни единого выстрела. На месте происшествия работает полиция.

Накануне похожее ограбление произошло в аэропорту Брюсселя - восемь вооруженных грабителей проделали дыру в ограде, окружающей взлетно-посадочную полосу, и подъехали на двух машинах к прибывшему из Цюриха самолету, из которого в этот момент выгружали алмазы. Преступники забрали мешки с 10 кг камней на 50 млн долларов без единого выстрела.