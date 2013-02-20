В Париже обчистили магазин алмазной корпорации на 3 миллиона евро
09:08, 20 февраля 2013Общество
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В Париже из магазина алмазной корпорации De Beers похитили ювелирные изделия общей стоимостью около 3 млн евро.
Магазин De Beers ограбили в Париже
Как сообщает «Газета.ру», по информации Liberation, вечером во вторник в магазин, расположенный в универмаге Printemps-Haussmann, ворвались двое вооруженных людей. По словам продавщицы, преступники взяли драгоценности из двух витрин и покинули магазин через черный ход. Грабители не произвели ни единого выстрела. На месте происшествия работает полиция.
Накануне похожее ограбление произошло в аэропорту Брюсселя - восемь вооруженных грабителей проделали дыру в ограде, окружающей взлетно-посадочную полосу, и подъехали на двух машинах к прибывшему из Цюриха самолету, из которого в этот момент выгружали алмазы. Преступники забрали мешки с 10 кг камней на 50 млн долларов без единого выстрела.
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