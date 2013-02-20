Решение НБУ о реорганизации Академии банковского дела отменено

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь во время встречи с трудовым коллективом УАБД. Во встрече также принимал участие руководитель департамента НБУ по персоналу Игорь Иванюк.

«На сегодня есть официальное подтверждение об отмене решения о реорганизации вуза. В пятницу (15 февраля – УНИАН) я общался с председателем НБУ Игорем Соркиным, после чего я получил от него официальное письмо об отмене решения о реорганизации. Сейчас изучаются юридические документы относительно этого решения», - рассказал Ю.Чмырь.

По его словам, «в Киеве прислушались к мнению сумчан и пошли им навстречу».

В свою очередь, И.Иванюк пожелал экс-ректору вуза Анатолию Епифанову здоровья и отметил, что «любую карьеру рано или поздно нужно заканчивать». Также он заявил, что выборы ректора академии «не будут назначены в ближайшее время».

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Как сообщал УНИАН, в начале января в Сумах около трех тысяч студентов и преподавателей УАБД провели акцию протеста в поддержку почетного гражданина г. Сумы А. Епифанова, уволенного накануне нового года с должности ректора вуза приказом по НБУ. С плакатами «Мы - против реорганизации!» и «Студенты - за Епифанова!», - участники акции прошли колонной по центру города Сумы и остановились под зданием Дома советов, в котором проходила внеочередная сессия горсовета, посвященная этому вопросу и на которой было принято и направлено к Президенту Украины, и.о. председателя НБУ, председателю Сумской ОГА и председателю облсовета письмо в поддержку А.Епифанова. После сессии на городском флагштоке вместо Государственного флага Украины был вывешен флаг УАБД. В защиту вуза выступили также губернатор области, председатель облсовета и новоизбранный общественный совет при ОГА.

26 января по инициативе студентов и преподавателей УАБД в Сумах возле памятника Тарасу Шевченко прошло собрание представителей территориальной общины города против реорганизации вуза и в поддержку уволенного с должности его ректора.

Справка УНИАН. В феврале 1996 г. было подписано Постановление Кабинета Министров Украины о создании Украинской академии банковского дела в городе Сумы. Сейчас УАБД НБУ - государственное высшее учебное заведение Национального банка Украины IV уровня аккредитации. Имеет свой филиал - Севастопольский институт банковского дела. Сегодня в УАБД НБУ учится около 2700 студентов. Распоряжением экс-премьер-министра Украины Юрия Еханурова за № 331-р от 15.06.2006р. «О некоторых вопросах упорядочения сети высших учебных заведений» предусматривалось реорганизовать УАБД, подчинив ее столичному университету банковского дела. Претворение этого распоряжения в жизнь началась в конце 2012 г.