В столичном Гидропарке горело кафе

Сегодня, 19 февраля, в 7:05 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в кафе «Волк» по ул. Никольско-Слободская, что в Гидропарке.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия прибыли два пожарно-спасательных подразделения. Спасатели сразу приступили к разведке здания площадью 120 кв. м.

В 8:41 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, возгорание возникло вследствие аварийных режимов в работе электросетей.

Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия продолжает работать оперативная группа ГУ ГСЧС в городе Киеве.