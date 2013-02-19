В столичном Гидропарке горело кафе
10:42, 19 февраля 2013Общество
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В Киеве в Гидропарке горело кафе.
В Гидропарке горело кафе
Сегодня, 19 февраля, в 7:05 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в кафе «Волк» по ул. Никольско-Слободская, что в Гидропарке.
Как сообщает пресс-служба территориального управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия прибыли два пожарно-спасательных подразделения. Спасатели сразу приступили к разведке здания площадью 120 кв. м.
В 8:41 пожар был ликвидирован.
По предварительным данным, возгорание возникло вследствие аварийных режимов в работе электросетей.
Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия продолжает работать оперативная группа ГУ ГСЧС в городе Киеве.
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