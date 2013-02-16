Горел «Полтавахолод»
19:35, 16 февраля 2013Общество
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В Полтаве сегодня горел «Полтавахолод».
В Полтаве возник пожар
В субботу в Полтаве на 4-м этаже административного корпуса ПАО «Полтавахолод» возник пожар.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области, возгорание произошло в 10:02, огнем уничтожены упаковочная бумага, бытовая мебель, закопчены стены.
Причиной пожара стало короткое замыкание электросети бытового холодильника. Убытки устанавливаются. Спасены административный корпус и производственные цеха.
В тушении принимали участие 4 отделения пожарно-спасательных подразделений города Полтавы и 32 человека личного состава.
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