Горел «Полтавахолод»

19:35, 16 февраля 2013
Общество
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В Полтаве сегодня горел «Полтавахолод».

Пожарная машина

В субботу в Полтаве на 4-м этаже административного корпуса ПАО «Полтавахолод» возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области, возгорание произошло в 10:02, огнем уничтожены упаковочная бумага, бытовая мебель, закопчены стены.

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети бытового холодильника. Убытки устанавливаются. Спасены административный корпус и производственные цеха.

В тушении принимали участие 4 отделения пожарно-спасательных подразделений города Полтавы и 32 человека личного состава.

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