Завтра в Украине - сухо и морозно
Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, днем будет до 6° мороза.
Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 18 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Крыму небольшой мокрый снег, на Южном побережье с дождем.
На дорогах северной половины страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 5-10°, на севере Левобережья и в Прикарпатье до 13° мороза, днем 1-6° мороза; в южной части и в Закарпатье ночью 1-6° мороза (на юге Крыма 1-3° тепла), днем 0-5° тепла.
В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.
В столице без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.