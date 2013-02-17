Завтра в Украине - сухо и морозно

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 18 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Крыму небольшой мокрый снег, на Южном побережье с дождем.

На дорогах северной половины страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10°, на севере Левобережья и в Прикарпатье до 13° мороза, днем 1-6° мороза; в южной части и в Закарпатье ночью 1-6° мороза (на юге Крыма 1-3° тепла), днем 0-5° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.

В столице без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.