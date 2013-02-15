Газпром готов к изменениям формулы цены газа в контрактах

Об этом сообщил Financial Times замглавы российского газового холдинга Александр Медведев.

По его словам, "Газпром" планирует новый раунд перезаключения контрактов в этом году и открыт для "корректировки своей формулы цены". Однако Медведев подчеркнул, что "увеличение доли спотовых цен в контрактах"не планируется.

Как пишет РИА Новости, Медведев также заявил, что "Газпром" не опасается угрозы со стороны дешевого экспорта сжиженного природного газа из США, потому что они не будут превышать 20-30 миллиардов кубометров газа в год и будут, главным образом предназначены для азиатских рынков. "Они не будут являться определяющим фактором для "Газпрома", - сказал он.

В январе заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Сергей Челпанов сообщал, что французская GDF Suez, австрийская Econgas и немецкие Wingas и WIEH в январе подали заявки на пересмотр условий своих контрактов с "Газпромом".

Весной замглавы "Газпрома"Александр Медведев сообщал, что в ходе переговоров "Газпром"снизил контрактную цену в рамках долгосрочных контрактов на газ для ряда европейских потребителей в среднем на 10%.

ОАО "Газпром"признало эффект от ретроактивных корректировок цены на газ для европейских потребителей во втором квартале в размере 133,186 миллиарда рублей против 78,505 миллиарда рублей по итогам первого квартала текущего года. Таким образом, во втором квартале европейским потребителям было возвращено еще 54,681 миллиарда рублей. Речь идет о предоставлении задним числом скидок на уже поставленный и оплаченный газ.

"Газпром" в 2012 году сократил экспорт газа на 8% - до 203,22 миллиарда кубометров с 221,114 миллиарда кубометров за 2011 год. При этом экспорт в Европу в минувшем году снизился на 7,5% - до 138,8 миллиарда кубометров. Единственным растущим рынком осталась Турция, поставки в которую возросли на 4% - до 25,99 миллиарда кубометров. Средняя цена поставок газа в Европу в прошлом году составила 402 доллара за тысячу кубов, в страны СНГ и Балтии - 308 долларов за тысячу кубов.

"Газпром" в 2013 году ожидает роста экспорта газа в Европу на 9,4% - до 151,8 миллиарда кубометров, в страны СНГ и Балтии - на 15,7%, до 74,5 миллиарда кубометров.