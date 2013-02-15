Турецкая авиакомпания работает в Украине по максимуму

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Кроме того, в авиакомпании сообщили, что Turkish Airlines в 2013 году планирует начать регулярные рейсы в Харьков, а также начать полеты из украинских городов в Анкару.

Частота рейсов между украинскими городами и Турцией в 2013 году возрастет до 79 раз в неделю, по сравнению с текущей частотой 49 раз в неделю.

В компании отмечают, что Turkish Airlines на сегодня максимально использует квоты на частоту рейсов из/в Украину и ожидает увеличения этого лимита на межгосударственном уровне.