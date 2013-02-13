В Тернопольской области 72-летнюю женщину посадили за заказное убийство пасынка

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующий приговор Чортковского районного суда подтвердил Апелляционный суд Тернопольской области. Кроме этого, он оставил без изменений приговор в отношении исполнителей убийства, трех жителей Борщевского района, которые получили по 10 лет лишения свободы с конфискацией 50% принадлежащего им имущества.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году 72-летняя жительница Борщевского района, жалуясь на противоправное поведение со стороны 48-летнего пасынка, подстрекала трех местных жителей нанести родственнику тяжелые телесные повреждения за материальное вознаграждение в сумме 1 тыс. грн. Пасынок был наследником дома ее мужа, из-за дома и возник конфликт между родственниками.

Получив деньги, трое односельчан с особой жестокостью совершили умышленное убийство возле дома потерпевшего. Смерть мужчины наступила от травм тела – многочисленных переломов костей скелета и повреждения внутренних органов (головного мозга, легких, печени, селезенки и тому подобное).

Приговором Чортковского районного суда пенсионерка в прошлом году была осуждена по ч. 4 ст. 27 - ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство путем подкупа к нанесению умышленных тяжелых телесных повреждений, опасных для жизни в момент нанесения) к 5 годам лишения свободы.