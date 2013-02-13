Эксперт обрисовал, что ждет украинскую армию после отмена призыва

Как передает корреспондент УНИАН, это Н.Сунгуровский подчеркнул сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

"Упразднив призыв и переведя армию на контрактную форму, мы получим ко всему армию безработных. Что власть будет делать с институтом прапорщиков?", - заявил Н.Сунгуровский.

По его мнению, отказ от призыва - это лишь одна из составляющих перехода к профессиональной контрактной армии: "Профессиональный военный должен думать о том, как исполнять свой воинский долг, а не как прокормить свою семью. А для этого необходимо достойно материальное обеспечение Вооруженных Сил".

При этом эксперт отметил, что на 2013 год финансирование армии уже сократилось на 1 млрд грн по сравнению с прошлым годом.

По информации Н.Сунгуровского, Генштаб отечественной армии произвел подсчеты, по которым переход на контрактную форму службы можно осуществить последовательно в три этапа - до 2023 года, и это потребует 49 млрд грн, но власть избрала «резкий путь», который, по мнению эксперта, только создаст социальное напряжение в Вооруженных Силах.

Кроме того, Н.Сунгуровский отметил, что такая реформа негативно повлияет на боеспособность украинской армии: "Если сейчас наши войска боеспособны только условно, то после отмены призыва они утратят боеспособность даже номинальную".

Как сообщал УНИАН, 7 февраля главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Владимир Замана заявил, что Министерство обороны планирует в течение двух лет осуществить переход к профессиональной армии.

«Предусматривается осенью 2013 года осуществить крайний призыв на срочную военную службу и переход отечественного войска на комплектование по контракту. Поэтому, по нашим прогнозам, уже осенью 2014 года будут увольнятся в запас последние срочники», – отметил генерал-полковник В.Замана.