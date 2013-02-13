Грищенко уверяет, что дефицита лекарств не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на брифинге в Кабмине.

К.Грищенко напомнил, что в украинском законодательстве вводится обязательная норма о надлежащей производственной практике (GMP). По его словам, это система обеспечения качества лекарств, которое гарантирует соблюдение международных стандартов качества лекарств. Вице-премьер-министр отметил, что с 15 февраля импортные лекарства смогут попасть в Украину лишь при условии соблюдения этих требований. Он заметил, что представительства зарубежных фирм, которые импортируют лекарственные средства в Украину, были заранее об этом предупреждены.

“Никаких проблем с поставками лекарств не должно быть”, - сказал К.Грищенко. Он добавил, что на данный момент все импортеры имеют на своих складах достаточный запас лекарств. “Это их обязанность и они ее осознают”, - заявил К.Грищенко.

По теме: Азаров думает, что заявления о дефиците лекарств - саботаж

Как сообщалось, с 1 марта в Украине вступает в силу закон о лицензировании импорта лекарств. Документ коснется около 8 тыс. наименований лекарств, которые ввозят на территорию Украины.

Общественные организации, врачи и пациенты призвали Президента Виктора Януковича отменить данный закон.

По их мнению, режим лицензирования оставит граждан Украины без доступа к большинству импортных лекарств.