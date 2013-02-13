Названо самое популярное место работы украинских менеджеров

Такое мнение выразил старший экономист CASE Украина, старший консультант Киевской школы экономики Владимир Дубровский, комментируя результаты исследования «Наиболее уважаемые работодатели Украины-2012», проведенного Международным кадровым порталом HeadHunter.

Согласно результатам исследования, большинство клиентов рекрутинговых агентств ищут работу менеджеров и специалистов среднего и высшего звена. При этом больше половины (57%) участников исследователей отметили, что считают важной роль первого лица компании для формирования своего мнения о ней.

«Компании с именем привлекают способных людей большими зарплатами. Но работать в фирме, которая высоко котируется на рынке труда, не только выгодно экономически. Это еще и престижно, ведь имидж известного работодателя выступает дополнительным бонусом при трудоустройстве на другом месте, если человек намерен выстраивать свою карьеру», - пояснил Владимир Дубровский.

Эксперт также отметил, что в первой десятке самых привлекательных работодателей Украины доминирует частный бизнес: СКМ, «Метинвест», телеканалы «Интер», 1+1, ICTV, Новый канал, компании «Чумак», «Рошен», IDS Group Ukraine, и фармацевтическая фирма «Дарница».

«Частный бизнес более гибко реагирует на изменения в экономике. Поэтому на рынках с большим спросом на рабочую силу подготовленному специалисту легче получить приличное вознаграждение за свой труд в соответствии профессиональной квалификацией. Ведь если работодатель ценит труд, то это в первую очередь отображается на заплатах его работников. Например, в СКМ люди ищут трудоустройства на управленческих должностях. Профессия менеджера предприятия требует большего количества качеств, чем труд кассира в супермаркете, поэтому и разброс по зарплатам соответствующий.

А там, где на рынке господствует единственный работодатель в лице государства, конкуренция отсутствует как таковая. И даже высокообразованные и талантливые люди не могут получить зарплаты, которая отвечала бы их профессиональным качествам. В таком положении сегодня находятся, к примеру, подавляющее большинство учителей», - отметил Владимир Дубровский.

Напомним, в прошлом году компания Ernst & Young назвала СКМ одним из лучших работодателей Украины по итогам исследования рынка труда, проведенного на основе опроса соискателей рабочих мест. Другими компаниями, отмеченными в исследовании, стали Coca-Cola, Google, JTI, Kraft Foods Ukraine, «Киевстар», Microsoft Ukraine, «Нестле Украина», P&G Ukraine.